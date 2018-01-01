برعاية الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، تنظم مصلحة الشباب في "تيار المستقبل" بالتعاون مع مصلحة الرياضة، دورة لكرة السلة تحت شعار Shoot a Ball, not a Bullet للتوعية ضد إطلاق الرصاص الطائش، وذلك عند السابعة من مساء يوم الأحد في 30 أيلول 2018 الساعة السابعة، على ملعب النادي الرياضي – المنارة.



وستشهد الدورة مباراة بين فريقين من القيادات الشابة في "تيار المستقبل"، الأول بقيادة النائبين رولا الطبش وطارق المرعبي، والثاني بقيادة النائب سامي فتفت، ويضم الفريقان أعضاء من الأمانة العامة والمكتبين السياسي والتنفيذي.

