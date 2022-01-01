التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، رئيس اساقفة الكنيسة الكاثوليكية في تركيا الرئيس العام لرهبنة المخيتاريين في العالم ليفون زيكيان، يرافقه رئيس رهبنة المخيتاريين في لبنان والشرق الاوسط الاب ميسروب لهيان.



وشكل الاجتماع الذي حضره عضوا المكتب السياسي مجيد العلي وفرج كرباج مناسبة للتعارف واجراء جولة افق على النشاط الذي يقوم به المخيتاريون في لبنان والمنطقة واهميته للمسيحيين عموما والطائفة الأرمنية في لبنان بشكل خاص، وقد أكد رئيس الكتائب لزائريه الوقوف الى جانبهم في الأمور التي تحمل خيرا للبنانيين.

