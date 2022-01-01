رأى عضو قيادة "قوى ١٤ آذار" الياس الزغبي أن "قول الرئيس عون بأن حزب الله أصبح جزءاً من الأزمة السورية وأن عدم الوصول إلى تسوية سبب لبقائه" من شأنه أن يرتب مسؤولية مباشرة على لبنان، ويشكل خرقاً معلناً لسياسة النأي بالنفس".



وقال في تصريح: "إن الإعلان الرسمي عن التصاق حزب الله بالأزمة في سوريا يعني الاعتراف بالتصاق جزء مكوّن في السلطة اللبنانية الشرعية، حكومةً ومجلساً نيابياً، طالما أنه شريك في هذه السلطة على كل مستوياتها، والتصاق الجزء يُلزم الكل".



وأضاف: "لا يجوز تحميل لبنان عبء هذه المسؤولية الجسيمة تجاه العالم، وخرق نصوص القرارات الدولية الراعية للوضع اللبناني خصوصاً القرار ١٧٠١، والتنصل من السياسة الرسمية العلنية للبنان تحت عنوان النأي بالنفس".



ولفت أخيراً إلى "ضرورة توخي مصلحة لبنان في المواقف الرسمية العليا، والحذر من تقديم المماسك السياسية والدستورية التي يراقبها المجتمع الدولي ويحاسب عليها".

