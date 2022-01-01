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نادي الصحافة يأسف لقرار إغلاق "دار الصيّاد" ويأمل عودة الانوار اليها
 
 
 
 
 
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٢٨ ايلول ٢٠١٨
 
أسف نادي الصحافة اليوم لقرار "دار الصيّاد" التوقف عن إصدار صحيفة "الانوار" وسائر المجلات اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وأسف نادي الصحافة لتهاوي المؤسسات الصحافية واحدة تلو الاخرى تحت عنوان الاوضاع الاقتصادية الصعبة، معربا عن كامل تضامنه مع أسرة "دار الصيّاد" وجميع العاملين الذين ضحّوا على مدى سنوات لاعلاء شأن هذه المؤسسة.

وشدد النادي على ضرورة نيل الزملاء الصحافيين في هذه المؤسسة كامل حقوقهم المادية والمعنوية وأن يقبضوا التعويضات التي يستحقون في أقرب وقت على أمل أن تزول الاسباب التي حملت المعنيين على إتخاذ هذه الخطوة وأن تعود الانوار لتضيء "دار الصيّاد" من جديد".
 
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