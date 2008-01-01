العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
الزغبي: كلام عون عن "حزب الله" يرتب مسؤولية جسيمة على لبنان
جعجع عرض مع رئيس رهبنة المخيتاريين شؤونا دينية
السعودي اطلع على أعمال ترميم خان القشلة في صيدا
بريطانيا تدرس حظر "حزب الله".. والهدف "خنق" ايران!
الجراح مثل الحريري في تجربة الجيل الخامس من تاتش
حاصباني: يجب التخلي عن الفكر الريعي في إدارة الدولة
التحنيط "مصري" وليس "فرعونيا"
أردوغان: واشنطن لم تلتزم بخارطة الطريق حول منبج
نادي الصحافة يأسف لقرار إغلاق "دار الصيّاد" ويأمل عودة الانوار اليها
"الرياضي" يسجل فوزه الاول في بطولة نوادي آسيا للسلة
وكيل زكّا يحذّر باسيل
شقير للسياسيين: أمامكم حتى نهاية الأسبوع وإلا...
السنيورة: لحكومة أقطاب مصغرة متلائمة بطبيعتها وعددها ومكوناتها
الفيفا يدرس "تعديلا تاريخيا" قبل مونديال 2022
5 علامات للموت النفسي.. قبل أيام من "الموت الحقيقي"
ميركل تعلن عن قمة رباعية محورها سوريا..
فرنسا.. البدء بتطبيق غرامات قانون حظر التحرش الجنسي
5 مشروبات بديلة عن القهوة... ما هي؟
الصراف: الرئيس جسّد في كلمته موقفه الصارم تجاه اعتداءات العدو
زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب وسط أندونيسيا
جرمانوس ادعى على 4 فلسطينيين بجرم الانتماء الى داعش والتحضير لأعمال إرهابية في لبنان وايطاليا
بعد مداهمة مرجحين – الهرمل... قائد الجيش يتفقد العسكريين الجرحى
عبدالله: ماذا يجري بين الوزارات؟
روسيا: الاستعدادات جارية لنزع السلاح من إدلب
جثة فتاة داخل حقيبة في الدكوانة
بوعاصي بحث وطربيه مستجدات ملف الاسكان:دخلنا بالنقاط التقنية والارقام
طارق الحجار ممثلا أحمد الحريري في لقاء لصيادلة: لا بد من حكومة عملها الاساسي النهوض بالبلد
الصفدي في تخريج طلاب التدريب المهني المعجل: يدا بيد سنواجه كي يبقى الشباب في أرضهم
الامن العام: تأمين عودة طوعية للنازحين السوريين الاثنين المقبل وتحديد نقاط التجمع
هذه المناطق بلا كهرباء.. بسبب الصيانة!
الجمعة في ٢٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:58 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
بريطانيا تدرس حظر "حزب الله".. والهدف "خنق" ايران!
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٨ ايلول ٢٠١٨
في ظل العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، ومكملاتها المقررة في نوفمبر المقبل، تسعى قوى غربية إلى تضييق الخناق على طهران عبر الكيانات التي تأتمر بأمرها.
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، ان لندن تدرس حظر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بعد دعوات عدد من الوزراء.
وتحظر بريطانيا الميليشيات المسلحة التابعة للحزب منذ عام 2008، لكنها لم تحظر الجناح السياسي له.
ويضغط وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت من أجل اتخاذ إجراء قاس بحق "حزب الله"، لكن وزارة الداخلية التي يقودها ساجد جاويد لم تؤكد اتخاذ أي عقوبات بعد.
كذلك يبدو هانت حريصا على الضغط على طهران، من أجل الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف، البريطانية من أصل إيراني، المعتقلة في إيران بتهمة التجسس.
واعتبر وزير الخارجية البريطانية أن إيران تستخدم نازانين كـ"رهينة دبلوماسية".
ويرى منتقدو "حزب الله" في بريطانيا، بما في ذلك عضو البرلمان عن حزب العمل جوان ريان، أنه لا يوجد أي اختلاف حقيقي بين الجناحين العسكري والسياسي ل"حزب الله"، معتبرين أنهما يشجعان على تصدير الإرهاب.
وتقول الصحيفة ان حظر الجناح السياسي لحزب الله سيساعد جاويد على التأكيد أنه يغلق الباب في وجه ما قد يطلق عليه "المساحات الآمنة للإرهاب"، حسب تعبير الـ"غارديان".
وحتى وقت قريب، كانت الحكومة البريطانية تبرر عدم حظر الجناح السياسي ل"حزب الله"، بالرغبة في الإبقاء على علاقات مع الحكومة اللبنانية، التي يدخل فيها الحزب، وذلك بناء على "توصيات أمنية".
لكن وزير الخارجية قال في بيان عقب توليه منصبه، إن حزب الله "منظمة مشينة ومقززة"، مشيرا إلى رفضه إياه "بشكل كامل"، في إشارة على ما يبدو إلى الجناحين العسكري والسياسي للحزب.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم توغندات، إلى أن حظر الجناح السياسي ل"حزب الله"، لن يؤثر على علاقات الحكومتين البريطانية واللبنانية.
يشار إلى أن "حزب الله" يعتبر جماعة إرهابية في الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وكثير من الدول العربية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن حظر الجناح السياسي لحزب الله في عام 2012، بعد هجمات دبرها على حافلة تقل سياحا إسرائيليين في بلغاريا، مما أدى إلى مقتل 5 من السياح فضلا عن سائق الحافلة المسلم.
المصدر :
سكاي نيوز
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- أردوغان: واشنطن لم تلتزم بخارطة الطريق حول منبج
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- ميركل تعلن عن قمة رباعية محورها سوريا..
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- فرنسا.. البدء بتطبيق غرامات قانون حظر التحرش الجنسي
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب وسط أندونيسيا
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- صاروخ "ثوري" روسي يهدد سلاح الجو الأميركي
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- إعصار جديد يهدد اليابان والسلطات تحذر السكان
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- لافروف يدعو لتخفيف عقوبات كوريا الشمالية
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا