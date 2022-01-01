أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنه "يجري الاعداد لعقد قمة حول النزاع في سوريا بين قادة فرنسا والمانيا وتركيا وروسيا في تشرين الاول".



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في برلين، قالت ميركل "نؤيد لقاء رباعيا بمشاركة رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا وأنا، لأن الوضع لا يزال هشاً. نأمل أن يعقد في تشرين الاول" المقبل.

