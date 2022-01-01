الجمعة في ٢٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:23 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ميركل تعلن عن قمة رباعية محورها سوريا..
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٨ ايلول ٢٠١٨
 
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنه "يجري الاعداد لعقد قمة حول النزاع في سوريا بين قادة فرنسا والمانيا وتركيا وروسيا في تشرين الاول".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في برلين، قالت ميركل "نؤيد لقاء رباعيا بمشاركة رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا وأنا، لأن الوضع لا يزال هشاً. نأمل أن يعقد في تشرين الاول" المقبل.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - فرنسا.. البدء بتطبيق غرامات قانون حظر التحرش الجنسي »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب وسط أندونيسيا »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - صاروخ "ثوري" روسي يهدد سلاح الجو الأميركي »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - إعصار جديد يهدد اليابان والسلطات تحذر السكان »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - لافروف يدعو لتخفيف عقوبات كوريا الشمالية »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - قروض بـ7 مليارات دولار لإنقاذ الأرجنتين »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - إحباط "اعتداء ارهابي ضخم" في هولندا... وتوقيف سبعة اشخاص »