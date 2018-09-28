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عبدالله: ماذا يجري بين الوزارات؟
 
 
 
 
 
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٢٨ ايلول ٢٠١٨
 
كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله عبر 'تويتر”: '‏نريد أن يشرح لنا أحد مذا يجري بين الوزارات التي حشرت نفسها بموضوع عدادات المولدات، بالنتيجة ضريبة جديدة على المواطن لن يدفعها أصحاب المولدات، ومن المؤكد لصالح مستورد محظي واحد كالعادة. ضريبة بدون قانون! السؤال موجه إلى أجهزة الرقابة القضائية والمالية والإدارية، في غياب الحكومة”.
 
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