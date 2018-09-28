كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله عبر 'تويتر”: '‏نريد أن يشرح لنا أحد مذا يجري بين الوزارات التي حشرت نفسها بموضوع عدادات المولدات، بالنتيجة ضريبة جديدة على المواطن لن يدفعها أصحاب المولدات، ومن المؤكد لصالح مستورد محظي واحد كالعادة. ضريبة بدون قانون! السؤال موجه إلى أجهزة الرقابة القضائية والمالية والإدارية، في غياب الحكومة”.



نريد ان يشرح لنا احد مذا يجري بين الوزارات التي حشرت نفسها بموضوع عدادات المولدات،بالنتيجة ضريبة جديدة على المواطن لن يدفعها اصحاب المولدات ،ومن المؤكد لصالح مستورد محظي واحد كالعادة.ضريبة بدون قانون!!!!السؤال موجه الى اجهزة الرقابة القضائية والمالية والادارية،في غياب الحكومة.... — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 28, 2018



