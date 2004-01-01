ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات الجمعة جزر سيليبس في وسط اندونيسيا كما أعلن المعهد الاميركي لرصد الزلازل بدون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا.



وأصدرت وكالة إدارة الكوارث الاندونيسية انذارا لفترة وجيزة باحتمال وقوع تسونامي لكنها سرعان ما رفعته.



وضرب الزلزال وسط الجزيرة على عمق عشرة كلم بعد ساعات على زلزال أول أدى الى مقتل شخص في المنطقة نفسها.



وكان تسونامي سببه زلزال بقوة 9.3 درجات تحت المياه قبالة سواحل جزيرة سومطرة في غرب اندونيسيا عام 2004 أوقع 220 ألف قتيل في دول حول المحيط الهندي بما يشمل 168 ألف اندونيسي.