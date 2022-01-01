الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار طارق الحجار ممثلا أحمد الحريري في لقاء لصيادلة: لا بد من حكومة عملها الاساسي النهوض بالبلد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نظم قطاع الصيادلة في صيدا والعرقوب واقليم الخروب لقاء موسعا لصيادلة من صيدا والجنوب واقليم الخروب مع مرشح تيار المستقبل لمنصب نقيب الصيادلة الدكتور بشار بك برعاية امين عام تيار المستقبل الشيخ احمد الحريري ممثلا بمنسق قطاع المهن الحرة طارق الحجار. وعرض بك خلال اللقاء برنامجه الانتخابي "لتطوير مهنة الصيادلة والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم"، تحضيرا لانتخابات النقابة التي ستجري في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل.



حضر اللقاء الذي اقيم في مطعم "زوات" في صيدا، وتخلله عشاء تكريمي على شرف الصيادلة المشاركين: طلال عبد الله ممثلا النائب محمد الحجار، نقيب صيادلة لبنان الدكتور جورج صيلي، عضوا المكتب التنفيذي في تيار المستقبل رفعت سعد ومحمد الكجك، منسق عام تيار المستقبل في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، ممثل منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الدكتور ناصر حمود منسق دائرة صيدا امين الحريري وحشد من الصيادلة حيث كان في استقبالهم منسق قطاع الصيادلة في صيدا والعرقوب وسام بعاصيري ومنسق قطاع الصيادلة في إقليم الخروب فادي نصر الدين.



نصر الدين

بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيبية من منسق الصيادلة في اقليم الخروب الصيدلي فادي نصر الدين، تحدث المرشح بك الذي عرض برنامجه الانتخابي تحت شعار "معا من اجل مهنة افضل" متناولا أبرز النقاط التي سيعمل عليها من اجل تطوير وحماية المهنة.



وقال: "قررنا ان نخوض المعركة الانتخابية على اساس برنامجنا الانتخابي والهدف منه ان نصل فيه الى بر الامان بمهنة الصيدلي تحت شعار "معا من اجل مهنة افضل"، هناك الكثير من التفاصيل في البرنامج الانتخابي المقسم الى ثلاث اقسام: قسم له علاقة بأصحاب الصيدليات وقسم له علاقة بالصيادلة الموظفين وقسم له علاقة بالامور المشتركة والتي تهم كل الصيادلة. بالنسبة لأصحاب الصيدليات يجب ان نجد طريقة ليكون هناك التزام بالمادة 80 ورفض موضوع عدم المضاربات بين الصيدليات وهذا سيكون شغلنا الشاغل بالاضافة الى وقف المضاربات التي تحصل من المستوصفات على الصيدليات عن طريق تنظيم عمل المستوصفات وموضوع الاسعار التي تنخفض حيث ممكن ان نجد مداخيل اضافية للصيدلي بغض النظر عن موضوع تغيير سعر الدواء لها علاقة بالخدمة التي يقدمها الصيدلي للمريض في صيدليته. بالاضافة الى اننا نريد ان نعيد ادوية الهرمون واللقاحات على الصيدليات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

سنعمل على موضوع التعاقدات وموضوع الدواء الذي يدخل من الدول المجاورة تحت مسمى الاستعمال الشخصي ولكن هو فعليا يكون استعمال جماعي وذلك بالتنسيق مع الجمارك".



أضاف: "بالنسبة للموظفين سنعمل مع اصحاب الصيدليات لتحسين وضعهم وادخالهم بالضمان الاجتماعي وبالنسبة للموظفين في الشركات سنقف الى جانبهم لمنع المنافسة غير الشرعية التي تحصل مع اصحاب باقي الاختصاصات وبالنسبة لصيادلة المستشفيات سنقف معهم لنؤمن وجود من سبع الى عشر صيادلة لكل مئة سرير واعطائهم بدل لقاء شهاداتهم الموظفة في المستشفيات وذلك من خلال لجان لبحث المشاكل وطرح الحلول المناسبة.

اما بالنسبة للمواضيع المشتركة سنتحدث اولا بالعدد الضخم الذي يتخرج فيه كل سنة صيادلة وهو اكثر من 500 صيدلي لذلك سنتعاون مع وزارة التربية ووزارة الصحة للحد من العدد الذي يتخرج صيادلة كل سنة وكذلك سنعمل مع النواب والوزراء لاصدار قانون حصانة الصيدلي والعمل على تعزيز مداخيل صندوق التقاعد".



وختم بك: "هذا البرنامج سيكون نتيجة عمل جماعي لناس مؤمنين بهذا النهج وعلى استعداد ان يقدموا وقتهم وجهدهم حتى يحققوا هذا الامر لتطوير النقابة. وهؤلاء الناس يجب ان يكونوا دما جديدا وبأفكار ورؤية جديدة لأنه لا يمكن ان نحل هذه المشاكل بنفس الطريقة المتبعة منذ نحو 20 سنة الى الوراء ونحن نتمنى دعمكم لنا".



صيلي

بعد ذلك، تحدث نقيب الصيادلة الذي اكد "صوابية النهج المتبع في النقابة وعلى ضرورة استكمال هذا النهج من خلال التصويت بكثافة لمرشح تيار المستقبل بشار بك".



وقال: "لقاؤنا اليوم ليس فقط للحديث عن المشاكل وانما لنتكلم عن محطة مهمة بتاريخ نقابة الصيادلة وهي 25 تشرين الثاني حيث سيكون لدينا موعد للانتخابات. وهذه الانتخابات ستكون من اهم الانتخابات في نقابة الصيادلة لأننا في صراع على محورين محورنا ومحور ناس نراهم يعودون الى النقابة وبكل ثقة وبكل قناعة ان هؤلاء الناس الذين كانوا وما زالوا مسؤولين عن كل المصاعب التي نعيشها في مهنة الصيدلي اليوم، هؤلاء الناس عادوا ليقولوا لنا انهم هم من يريد إنقاذ المهنة. لا افهم كيف هؤلاء الناس يريدون إنقاذ المهنة وهم من اوصلوا المهنة الى هنا وهناك من الامثلة الكثير والموثقة في النقابة حتى نرى ان هؤلاء الناس هم من اوصلونا الى هنا. لذلك، اذا اردنا ان ننظر الى المحورين هناك محور بدأ بوقت النقيب السابق ربيع حسونة ونحن عززناه واكملنا لأن هذا المحور هو المحور الصحيح وعندما نخطىء كما اخطأوا نصبح نحن الخطأ. من هنا اصلحنا عدة امور وهناك بعض الامور لمستموها لا زالت موجودة في مجلس النواب ونحن قدمناها الى المجلس وسنتابعها والاخ بشار سيلاحقها ويتابعها لنرتب بيتنا الداخلي كما نطمح به".



وتابع: "كيف يمكن ان نميز بين مرشح المحور الجديد ومرشح المحور القديم؟ المفارقة سهلة هذه الانتخابات حساسة ولكن نراها سهلة. والسبب أنه عندما ننظر الى بشار وننظر الى الاخر نعرف ان الخيار الصح الذي نذهب اليه هو بشار بك لأننا نعرف من هم الآخرون وماذا فعلوا بالمهنة والى ماذا اوصلونا. لذلك خيارنا سهل وليس صعبا لنميز ونأخذ الخيار".



وتناول صيلي موضوع الصندوق التقاعدي، وقال: "هذا امر اساسي. يجب ان تعرفوا اننا قمنا بدراسة لصندوق التقاعد وهذا الصندوق هو الذي يميزنا عن باقي الجمعيات في لبنان واطلب من الجميع حضور اللقاء الذي يقام في تشرين الأول، لأنه يبين بالارقام مدى الاخطاء السابقة التي كانت تدار بها النقابة والادارة الفاشلة التي اداروا بها النقابة من خلال الصندوق وكيف نحن اصلحنا بعض الامور وما هي الترتيبات الادارية التي يجب اصلاحها بالمستقبل القريب حتى نحصن هذا الصندوق لانه ضمانة للمستقبل ولكل صيدلي".



وختم: "لن نقبل في 25 تشرين الثاني نقيبا للصيادلة الا بشار بك".



الحجار

ثم كانت كلمة ممثل الامين العام لتيار المستقبل الذي قال: "بداية اختيار بشار يكرس ويثبت اهمية مؤسسة تيار المستقبل التي تعطي فرصة لكوادرها لأن تكون موجودة وتتمثل حتى تصل، خاصة التي تعطي وقتا وتكون بدأت بالعمل على الارض وصولا لتتمثل بالمراكز التي تكون موجودة فيها. وترشيح بشار هو فرصة لكل فرد فيكم ان يكون محل بشار بالدورات القادمة لأن هذا القطاع هو قطاع ولاد بالطاقات وقادر على انتاج استمرارية العمل. وما نراه اليوم استمرارية لنهج بدأنا فيه من المؤسسين مع النقيب صالح مرورا بالنقيب ربيع حسونة واستكمالا للعهد الناجح للنقيب جورج صيلي. لذلك، نحن سنكمل بالمؤسسة داخل نقابة صيادلة لبنان لأن هذه المؤسسة اذا كانت بخير كل القطاع الصحي والاجتماعي في لبنان هو بخير".



وتابع: "العمل النقابي هو مسؤولية. ونحن في تيار المستقبل لا يمكن لنا الا ان نلاقي دولة الرئيس الذي هو على قدر طموحات الناس وعلى قرب من الناس. نحن في النقابة مسؤولون وفي كل النقابات في قطاع المهن الحرة، على خدمتكم جميعا لأن واجب كل شخص يصل الى النقابة أن يكون خير ممثل لقضاياكم الاساسية. والدكتور بشار تكلم بإسهاب عن كل المواضيع التي تهم قطاعكم وتطوير هذه المهنة. لذلك، هذه الامانة نحن مؤتمنون عليها وليس لدينا خيار الا ان نحقق هذه المصلحة".



أضاف: "يجب ان نؤكد ان قطاع المهن الحرة ارث من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو الذي واكبه في رحلة الاعمار. اليوم مطالب ان يكون لديه الفرصة لمواكبة الرئيس سعد الحريري. ومن هنا نوجه تحية من القلب لدولة الرئيس سعد رفيق الحريري. هذا الرئيس يمثل طموح كل شاب وصبية وكل شخص يطمح الى ان يكون لديه بلد وفي دولة تحترم المؤسسات والاهم تحفظ الدستور وتحمي الطائف والعيش المشترك".



وتابع: "كلنا مدعوون لأن نكون خلف الرئيس سعد الحريري مؤكدين على كل الحراك الجدي وصبره وحنكته بإدارة الامور بهذه المرحلة الحساسة التي تمر على مستوى الوطن وعلى مستوى المنطقة ككل. نعم هذه المرحلة تتطلب الرئيس سعد الحريري لأنه الوحيد ابن الشهيد صانع الطائف الذي اوقف الحرب وفي حياة سعد الحريري لن يكون هناك حرب في لبنان.

نحن جميعا ننتظر هذه الحكومة والوقت الذي تأخذه هو نتيجة تجاذبات كثيرة. والرئيس سعد الحريري يعمل ليلا نهارا مع رئيس الجمهورية على حلها متمسكين بصيغة التوافق التي انتجت تسوية في البلد ومتمسكين بالصيغة التي تحمي عيشا مشتركا حقيقيا، متمسكين بأن الكل في هذا البلد مدعو الى أن يشارك في بنائه ومتمسكين ايضا وايضا بعدم إلغاء اي شريك واي مكون في التركيبة اللبنانية.

هذه العناوين الاساسية التي يرفعها الرئيس الحريري، لا بد ان تولد حكومة مطلبها الاساسي وعملها الاساسي كيفية النهوض بالبلد والنهوض الاقتصادي لأن البلد بحاجة لنهضة اقتصادية تواكب كل القطاعات. كل قطاعات المهن الحرة تعاني بسبب توقف العجلة الاقتصادية".



وختم: "بالامس رأينا في مجلس النواب أن هناك نهجا في البلد ذاهب لاقامة مشاريع تحرك المشاريع الاقتصادية وهناك من يقف ليعرقل كما كانوا يعرقلون ايام الرئيس الشهيد. ومؤتمر سيدر هو فرصة ذهبية سعى اليها دولة الرئيس حتى نستطيع النهوض بالبلد الذي لديه كل مقومات النهوض. لذلك، نحن مسؤولون جميعا ان نكون يدا واحدة في هذه المرحلة. ونحن في قطاع الصيادلة مدعوون ان نحقق هذا النجاح لأن هذا النجاح نحن بحاجة اليه مع الرئيس وبحاجة اليه في تيار المستقبل لأن هذا التيار هو لكل اللبنانيين وتيار الاعتدال وتيار حماية العيش المشترك وكل من يريد ان يبني مؤسسة في هذا البلد".

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