الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الصفدي في تخريج طلاب التدريب المهني المعجل: يدا بيد سنواجه كي يبقى الشباب في أرضهم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إحتفلت "مؤسسة الصفدي" باختتام وتخريج الدفعة الثالثة من متدربي مركز الصفدي للتدريب المهني المعجل وذلك من مشروع الدمج الاقتصادي لشباب طرابلس والمنطقة، الممول من برنامج التنمية والحماية الإقليمية الـ RDPP.



حضر الحفل رئيس مؤسسة الصفدي النائب والوزير السابق محمد الصفدي، نائب رئيس مؤسسة الصفدي رئيسة جمعية "طارة وخيط" لارا الصفدي، ممثلة عن الـ RDPP ريبيكا لوسي كارتر، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زياده، نائب رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي رضوان مقدم، وممثل عن APAVE رشيد مبارك، نائب رئيس اتحاد الجمعيات الإغاثية عبدالرحمن درويش، ممثلة عن قطاع المطاعم سلمى ثمين رعد، رئيس نادي المتحد أحمد الصفدي، وحشد من الحضور وممثلون عن المنظمات والمؤسسات الدولية والمتدربين وأهلهم.



استهل الحفل بالنشيد الوطني، تبعه مباشرة أغنية RAP أعدها بوب عرجا ، يصف من خلالها حال الشباب الطرابلسيين، وكيف تغيرت أحوالهم بعد انضمامهم إلى معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل.



بعدها، القى ناريمان ومحمد كلمة المتخرجين معربين عن امتنانهم "لمعهد الصفدي للتدريب المهني المعجل" وكل داعمي المشروع، الي اعطاهم فرصا عززت املهم بمستقبلهم وثقتهم بأنفسهم وتمسكم بوطنهم ومدينتهم."



الصفدي

ورحب الوزير السابق الصفدي في كلمة، بالحضور معتبرا أن "هذا المركز هو حلم تحول إلى حقيقة لدعم مستقبل شباب طرابلس والشمال." وقال "اننا وفي هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان والمنطقة، وفي ظل الشلل الذي يضرب مؤسسات الدولة نتيجة المماطلة بتشكيل الحكومة، ممَّايؤدي الى مزيد من غياب الدولة عن رعايتها للشباب وتأمين فرص عمل لهم من خلال المشاريع التنموية، آلينا على نفسنا ان نمد يدنا للشباب ونقول لهم نحن معكم،" مضيفا أنه "وبانتظار ان توضع طرابلس على خارطة الانماء الرسمي والمتوازن نقول: لا انكسار اذا قوبل بإرادة صلبة، لا فشل إذا قوبل بتصميم و اندفاع، لا خوف إذا قوبل بجرأة الشباب."



وأعلن الصفدي عن تطبيق "MEHNA" وهو تطبيق على الإنترنت تديره مؤسسة الصفدي، سيكون بمثابة وسيط بين المتدربين وطالبي الخدمات إن كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، على أن تنشر تفاصيله لاحقا في وسائل الإعلام".



وفي الختام، شكر الصفدي "كل الداعمين والشركاء والقيمين بشكل مباشر وغير مباشر على مركز الصفدي للتدريب المهني المعجل،" وترك "الشكر الكبير للطلاب الذين آمنوا بهذا المركز، ووضعوا أملهم بين جدرانه كي ينطلقوا إلى مستقبل واعد."



كارتر

بعدها، ألقت ممثلة عن برنامج التنمية والحماية الإقليمية الـ RDPP ريبيكا لوسي كارتر كلمة اكدت فيها دعم البرنامج للمبادرات التنموية.



وقالت:" لقد سر الـ RDPP طلب مؤسسة الصفدي لدعمها، "فنحن نهدف للتشارك مع المؤسسات المحلية، بخاصة كمؤسسة الصفدي التي تدرك حاجات المجتمع بشكل دقيق،" وأضافت أنه "حين زرنا معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل كان لا يزال في طور البناء، ما أقلقنا حيال ما إذا كان سينجز في الوقت المحدد، لكننا أدهشنا حقا لما آلت عليه الأمور، وكيف أنجز في وقت قياسي، وكيف سارت التدريبات بشكل فعال."



أضافت باركر أن "هذا المشروع يهدف الى تحسين مهارات الشباب في مختلف القطاعات من خلال التدريبات المكثفة التي قدمها المعهد، والى تسهيل دخول الشباب الى اسواق العمل من خلال التواصل المباشر، والعلاقات المباشرة مع اصحاب العمل."



وأكدت على "أهمية هذا المشروع وشكرت "اصحاب العمل الذين أمنوا الفرص للشباب"، وفريق عمل المؤسسة لجهودهم، وختمت بتهنئتها للمتخرجين".



اما "اثر المشروع على مفهوم الشراكة في المشاريع التنموية" نوقش ضمن جلسة حوارية مقتضبة شارك فيها الفرقاء الذين ساهموا بشراكة مباشرة او غير مباشرة، وأدارت الجلسة رئيسة قسم الاعلام والتواصل في مؤسسة الصفدي الاعلامية امال الياس سليمان التي اعتبرت ان مركز التدريب المعجل والبرامج المتبعة فيه احدثت نقلة نوعية في طريقة العمل والتعاون بين المركز من جهة وقطاعات اخرى من جهة ثانية.



زيادة

وقال نقيب مهندسي طرابلس والشمال بسام زيادة "ان اهمية ان يحمل الطالب شهادة موقعة تتيح له فرص عمل واسعة ومهمة".



المقدم

واعتبر نائب رئيس معرض رشيد كرامي الدولي رضوان المقدم "ان اثر المشروع ظهر جليا وبشكل ايجابي على "تحسين بعض جوانب المعرض وسط غياب فاضح للدولة عن هذا المرفق".



كلمات

واعلن ممثل مؤسسة APAVE رشيد مبارك، "ان الاختبارات الاضافية التي اجريت للمتدربين من اجل ضمان جودة عملهم اظهرت مستوى عال من الحرفية في التدريبات".



نائب رئيس الجمعيات الاغاثية الذين تعاونوا مع مركز التدريب المهني ضمن اتفاق شراكة ادى الى تدريب اعداد من النازحين عملوا على تحسين البيئة التي يعيشون ضمنها اثنى على المشروع معتبرا انه حمل ايجابيات ادت الى حفظ كرامة النازحين وشعوره بانه لا يشكل عبئا على المجتمع المضيف".



وتحدثت سلمى ثمين رعد عن "التعاون بين المركز والقطاع الخاص، واعتبرت ان تخريج متدربين في مجالي مساعد طاهي ونادل فتحت لهم مجالات العمل في القطاع الخاص مما خلق نوعا من التطور في المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص".



وفي الختام، تم توزيع الشهادات على المتخرجين ال 400 . لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر