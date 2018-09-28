الجمعة في ٢٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:11 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
جنبلاط: انصح شعبة المعلومات بالتزود ب"نملية "
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٨ ايلول ٢٠١٨
 
نشر رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط تغريدة على تويتر قال فيها: "ايام زمان كانوا يحفظون المواد الغذائية الاساسية في النملية في المنازل .وكانت النملية فيها شبك حماية من البرغش .انصح شعبة المعلومات بالتزود بنملية او أكثر عند الضرورة لحفظ ملفاتها بعيدا عن تسريب الاخبار للصحف وتعريض كرامات الناس لشتى انواع البرغش ".

وأرفقها بالصورة التالية:
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 