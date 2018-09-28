نشر رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط تغريدة على تويتر قال فيها: "ايام زمان كانوا يحفظون المواد الغذائية الاساسية في النملية في المنازل .وكانت النملية فيها شبك حماية من البرغش .انصح شعبة المعلومات بالتزود بنملية او أكثر عند الضرورة لحفظ ملفاتها بعيدا عن تسريب الاخبار للصحف وتعريض كرامات الناس لشتى انواع البرغش ".



وأرفقها بالصورة التالية:



ايام زمان كانوا يحفظون المواد الغذائية الاساسية في النملية في المنازل .وكانت النملية فيها شبك حماية من البرغش .انصح شعبة المعلومات بالتزود بنملية او أكثر عند الضرورة لحفظ ملفاتها بعيدا عن تسريب الاخبار للصحف وتعريض كرامات الناس لشتى انواع البرغش 🦇🐜🐝🦗 pic.twitter.com/X9oXVhQPfU — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 28, 2018



