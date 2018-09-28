تتابع لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل، مناقشة الوضع المالي والسياسة المالية للمرحلة المقبلة مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.



وتعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة، برئاسة النائب كنعان، عند الثانية عشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء 2 ت1، لمتابعة درس إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.



وتعقد لجنة المال جلسة، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء 3 ت1، وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).