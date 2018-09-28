ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مع سعي المستثمرين لقياس الأثر المحتمل على الإمدادات من جراء العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر ديسمبر 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المئة، إلى 81.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش.



وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر، الجمعة، وهو عند 81.73 دولار للبرميل. وارتفع العقد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 82.55 دولار للبرميل، الثلاثاء.



ويتجه برنت للارتفاع 5.6 بالمئة في سبتمبر على مسار تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أبريل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 72.32 دولار للبرميل. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب نسبتها 3.6 بالمئة هذا الشهر، في أكبر زيادة منذ يونيو.



وتبدأ العقوبات على إيران في الرابع من نوفمبر المقبل، وتطالب واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى صفر، لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وتقليص تدخلها في شؤون المنطقة.