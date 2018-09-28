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الجمعة في ٢٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:11 م
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عقيص: تمسك كل طرف بمطالبه يحتم على القوات البقاء على موقفها
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٢٨ ايلول ٢٠١٨
وضع النائب جورج عقيص لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أمس، في اطار اللقاءات الدورية التي تحصل، وقد اتى غداة الجلسة التشريعية.
واعتبر في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "الوقت بدأ يضيق على الجميع"، مشددا "على أن تمسك كل طرف بمطالبه حتى الساعة يحتم على القوات اللبنانية البقاء على موقفها".
وعن الصيغة التي تم التداول بها والقائمة على نيابة رئاسة الحكومة ووزارتين اساسيتين ووزارة دولة، اعلن أن "هذه الصيغة التي سربت لا تناسب حجم القوات".
المصدر :
وطنية
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