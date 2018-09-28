وضع النائب جورج عقيص لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أمس، في اطار اللقاءات الدورية التي تحصل، وقد اتى غداة الجلسة التشريعية.



واعتبر في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 93,3" أن "الوقت بدأ يضيق على الجميع"، مشددا "على أن تمسك كل طرف بمطالبه حتى الساعة يحتم على القوات اللبنانية البقاء على موقفها".



وعن الصيغة التي تم التداول بها والقائمة على نيابة رئاسة الحكومة ووزارتين اساسيتين ووزارة دولة، اعلن أن "هذه الصيغة التي سربت لا تناسب حجم القوات".