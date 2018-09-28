الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد زخور ناشد الحريري استقبال المستأجرين الخميس A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان في بيان " الرئيس المكلف سعد الحريري باستقبال المستأجرين من بيروت، ومن كافة المناطق الذين سيكونون امام بيت الوسط الباب الرئيسي، وذلك نهار الخميس في 4/10/2018 الساعة الخامسة بعد الظهر، للمطالبة بتعديل قانون الايجارات التهجيري، والمحافظة على موقفكم بعدم توقيع المراسيم قبل تعديل قانون الايجارات، والمحافظة على بيوت المواطنين ومنعا من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن جميع المناطق اللبنانية ومن كافة الطوائف، وفي ظل وجود اكثر من 3 ملايين اجنبي في لبنان وفي ظل أوضاع إقتصادية صعبة جدا".



اضاف:" إن بيت الوسط هو بيت اللبنانيين كافة، ومن غير المقبول عدم استقبالهم والاستماع الى مطالبهم المحقة، والوقوف الى جانب الفقراء والطبقة العاملة ومحدودي الدخل وهم أبناء بيروت الاصليين، ومن كافة المناطق، وقد وقفوا معكم في كافة الظروف وأصعبها، وآن الأوان محاربة الفساد والمطالبة مع شعبكم بتعديل القانون وطرح التعديلات في المجلس النيابي إسوة بباقي المشاريع القوانين التي تطرح حاليا في مجلس النواب، ليصبح قابلا للتطبيق بعدل وإنصاف على الجميع، ويكفي المتاجرة من البعض ببيوت ومصير اللبنانيين، الذين يتكلون على الله وعلى كل ضمير مسؤول شريف أمثالكم لإنقاذهم من هذا القانون الجائر الاسود الذي لم يشهد لبنان على ظلم أكبر منه، يشردهم دون اية رحمة بثغرات قانونية وضعت للتحايل على القانون ولمصلحة الاغنياء وحيتان المال، وقد شرحناها لكم بدراساتنا عشرات المرات وسلمت اليكم، وإن الله يقول أطلبوا تجدوا إسألوا تعطوا إقرعوا يفتح لكم، وها إن الشعب يطلب ويسأل ويقرع على بابكم يا دولة الرئيس، آملين أن تفتحوا الابواب وتستجيبوا لمطالب شعبكم كما وعدتموه وتعدلوا القانون كما وعدتموه". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر