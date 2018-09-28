A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي خلال استقباله وفد المعارضة السورية ضم إلى رئيس "حركة التجديد الوطني" عبيدة نحاس، نائب الرئيس محمد السرميني واعضاء في المكتب التنفيذي للحركة، على أن "الحل الجذري لإنهاء مأساة النازحين السوريين يتمثل بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية"، داعيا الى "ضرورة ان تقوم كل القوى المهيمنة في سوريا، من الروس والاميركيين والأوروبيين والاتراك، إلى العمل لوقف المأساة الانسانية من خلال إعادة الاخوة النازحين السوريين الى مدنهم وبلداتهم الاصلية خدمة للانسانية جمعاء".



وقال: "إن المبادرة الروسية على رغم عدم تكاملها وعدم وضوحها، إلا اننا نعول على بلورة سريعة لتفاصيلها، كونها المبادرة الجدية الوحيدة المطروحة على الساحة الدولية، ونأمل أن تحقق النجاح مما يخفف من مأساة الشعب السوري المشرد في أصقاع الارض".



واعتبر أن "الصعوبة في تنفيذ هذه المبادرة يتمثل بتوفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار لتكون العودة ممكنة ومستدامة، وهذا الأمر يتطلب أموالا ضخمة لإعادة انشاء البنى التحتية وتأمين الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ومستشفيات ومدارس، واذا صدقت النوايا في امكان روسيا الاعتماد على الصين لتأمين تمويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بينما في امكان الغرب و تركيا تمويل المناطق التي يسيطرون عليها، مع تفهمنا الكامل لعدم رغبة الغرب بالسماح للاسد من الاستفادة من عملية اعادة الاعمار لتعزيز قوته".



ورأى المرعبي "ضرورة إلغاء النظام السوري للقانون الرقم 10 في سوريا"، مطالبا "القوى العظمى المهيمنة في سوريا منع النظام من اجبار الشباب على الالتحاق بالجيش"، مشددا على "ضرورة المحافظة على وحدة سوريا وعدم تقسيمها".

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