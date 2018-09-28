الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار كرم: هناك محاولة من قبل باسيل ليضع يده على الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اشار أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم إلى انّ " كل التصريحات التي تتضمن "مرجلة" ونسمعها من أكثر من جهة تضعنا في البركان وتعرضنا لضربة اسرائيلية واذا اردنا ان ننخرط بصراعات الاقليم سندمر نفسنا"، وقال: "لا يجوز حل مسائل إيران قرب مطار بيروت فلتحل في إيران وعلينا كلبنانيين ان نحيد أنفسنا ولا ننتظر من الخارج تحييدنا".



ولفت كرم في حديث لقناة "المستقبل"، انّ "عقدة اسرائيل هي لبنان المستقر امنيًا وماليًا، أما حين يصبح لبنان جزءا من محاور فهو لا يشكل عقدة لها."



وعن موضوع النازحين، اعتبر كرم أنّ "لبنان يدفع أكبر ثمن في قضية النازحين السوريين وهناك افرقاء لبنانيون يحاولون مع النظام السوري لتقويد الحل الذي وضعه الروس لإرجاع النازحين الى ارضهم."



واضاف: "هناك تناقض كبير على الاراضي السورية بين الأفرقاء نفسهم".



أمّا حكومياً، فرأى كرم أنّ "هناك محاولة من قبل رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل ليضع يده على الحكومة، والشروط التي يضعها هي للإستئثار بالحكومة وعزل كل من يزعجهم بملفاتهم".



وتابع: "باسيل فتح معركة على "القوات" بسبب ملف الكهرباء الذي ينكشف يومًا عن يوم."

كما اكمل: "نحن لم نعارض الحكومة إنما عارضنا بعض الملفات التي اعتبرناها غير شفافة، ونحن إسمنا الجمهورية القوية إلا ان باسيل لا يريد الجمهورية إنما مبتغاه السلطة القوية."



وعن المطالب قال: "عندما نطالب بحصة في الحكومة لا نطالب بها لـ"القوات" انما لنشارك في تحمل المسؤوليات وليس في تقاسم الحصص ولذلك نعمل لنكون موجودين بكل فعالية في الحكومة."



كما شددّ كرم على انّ "المصالحة المسيحية مقدسة بالنسبة للقوات و"لكنها لا تكون بالتبعية وبأن يكون هناك فريق تابع للآخر، إنما تكون بالتعاون والتكاتف لمصلحة الجمهورية وليس لتقاسم الحصص والمصالح الخاصة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر