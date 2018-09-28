أكدت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" ان على المشتركين الذين يرغبون بالغاء اشتراكاتهم الدائمة التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لالغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 15/12/2018 بعد تسديد المبالغ المتوجبة عليهم وفقا للاصول والا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بذات الشروط.



واوضح البيان انه "بالنسبة للاشتركات الموقتة، على المشتركين الذين يرغبون بالغاء اشتراكاتهم وجوب التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لالغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 15/12/2018 بعد تسديد المبالغ المتوجبة عليهم وفقا للاصول، تحت طائلة اعتبار الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا بذات الشروط مع تحميل اصحابها ما يترتب على هذا التدبير من بدلات التجديد وفقا لاحكام الانظمة المرعية الاجراء".