الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار ستريدا جعجع: عملنا نابع من خدمة الإنسان في منطقتنا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت الهيئة الإدارية لمؤسسة "جبل الأرز" اجتماعها الدوري برئاسة النائب ستريدا جعجع، في معراب، في حضور الأعضاء: النائب جوزف اسحق، النائب السابق إيلي كيروز، أمينة الصندوق ليلى جعجع، أمين السر المحامي مرشد صعب، المهندس نديم سلامة، مدقق الحسابات فادي عيد ومدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع.



بداية، تحدثت جعجع واكدت أن "كل عمل نقوم به، إنما هو نابع من قضيتنا الواحدة وهي خدمة الإنسان في منطقتنا، فكيف بالحري إذا كان جيل الشباب هو مستقبل لبنان"، واوضحت أن "مشروع بيت الطالب الجامعي والمساعدات التي نقوم بتقديمها منذ 10 سنوات لطلاب المدارس الخاصة في منطقتنا، يأتيان في عمق هذا المشروع الهادف إلى مساعدة أهلنا في المنطقة على الرسوخ والتجذر في أرضهم".



وختمت: "نتمنى لو كان في استطاعتنا، توسيع رقعة المساعدات المدرسية لتشمل الطلاب في قضاء بشري ويتلقون دروسهم خارج القضاء، إلا أننا غير قادرين على القيام بذلك في الوقت الراهن".



ثم ناقش المجتمعون ملف المساعدات المدرسية التي يتم تقديمها لطلاب المدارس الخاصة في بشري، وأقروا آلية جديدة لتقديم هذه المساعدات بحيث أصبح على أهل كل طلاب المدارس الخاصة في منطقة بشري من دون أي إستثناء، التوجه إلى مكتب النواب في بشري، من أجل تقديم طلبات المساعدة في مهلة تنتهي في أواخر تشرين الأول 2018، الأمر الذي يمكن نائبي المنطقة من دراسة هذه الطلبات وتقييمها لجدولتها بحسب الأولويات الإجتماعية والمعيشية".



من جهة أخرى، تطرق المجتمعون إلى ملف المساعدات العينية (70000 لتر مازوت) التي تقوم المؤسسة بتقديمها لمدارس قضاء بشري كافة، رسمية منها وخاصة، وأكدوا "الإستمرار في تقديم هذه المساعدات للعام الدراسي الحالي على ما جرت العادة في السنوات العشر الماضية". وتابعوا حسن سير الأعمال في بيت الطالب الجامعي في ضبية، وقاموا بصرف المخصصات المالية المستحقة عن شهر أيلول 2018. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر