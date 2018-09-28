توجّه إعصار "ترامي" القوي إلى جُزر تقع في أقصى جنوب اليابا، ومن المتوقّع أن يُواصل طريقه في نهاية هذا الأسبوع إلى جزر الأرخبيل الرئيسية.





وتُحذّر السلطات من المخاطر المرتبطة بالرياح (أمواج عالية على شاطئ البحر، انهيار مبان هشة...) وبالأمطار (فيضانات وانهيارات أرضية).







والإعصار "ترامي" الذي لا تزال حركته بطيئة حتى الآن، ستشتدّ سرعته في الساعات المقبلة، وستُصاحبه رياح عاتية. وهو الإعصار الرابع والعشرون لهذا العام في آسيا.