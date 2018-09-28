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مسؤول أميركي: باقون بسوريا حتى خروج إيران
 
 
 
 
 
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٢٨ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن المسؤول الأميركي عن الملفّ السوري جيمس جيفري أنّ الولايات المتحدة ستُبقي على وجودها في سوريا طالما أنّ إيران موجودة هناك، لكنه أشار إلى أنّ الدور الأميركي لن يتطلب بالضرورة وجود جنود.


واشار جيفري الى انّ الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض "لديهم حاليًا مهمة إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش".


وكان جيفري يوضح بذلك تعليقات أدلى بها في الآونة الأخيرة مسؤولون كبار بدا أنّهم يقترحون بقاء قوّات إلى أجل غير مسمّى لمواجهة إيران.
 
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