A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بعد أخذ ورد قواتي عوني في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي حول قانون اعتمادات الأدوية المستعصية، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط أن سبب عدم السير في هذا الإقتراح هو المزايدات والتصويب على 'القوات” ووزير الصحة غسان حاصباني من ضمن الحملة التي تقام ومن ضمن تفشيل كل إدارة خارج إطار التيار الوطني الحر.



كلام حواط جاء في حديث عبر الـ”mtv” مشيرًا إلى أن موضوع اقتراح القانون المعجل المكرر لم يأت فجأة ولكنه أتى نتيجة مسار طويل جدًا بدءًا من إعداد الموازنة ولم يؤخذ بطلب الوزير حاصباني بزيادة اعتمادات الدواء على موازنة الدولة، وقال: 'بعدها طالب الوزير فخامة الرئيس ودولة الرئيس لزيادة اعتمادات الدواء في مجلس الوزراء ولم يدرج على أي جدول أعمال في جلسات مجلس الوزراء وصولًا إلى اقتراح القانون”.



وشدد على أن هناك نية لتطيير الجلسة وتطيير هذا الاقتراح وعدم إقراره.



ولفت إلى أنه تم التواصل مع كل الأطراق وقال إن 'هذا الاقتراح لا يطال فقط نواب 'القوات” إنما كل الكتل اللبنانية بما فيها التيار الوطني الحر وكان هناك موافقة مبدئية من قبلهم ولكن عندما أتت لحظة الحقيقة طالبوا بالسير وفق جدول الأعمال”.



وأكد أنه إذا 'أردنا أن نعمل وفق جدول الأعمال، لن يقر هذا القانون، ونحن نتابع هذا الموضوع مع الرئيس بري لإدراج هذا القانون على أول جلسة تشريعية

وطالب حواط في حال عدم تشكيل الحكومة بعقد جلسة حكومة لبتّ أمور ضرورية كما حصل في تشريع الضرورة المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر