دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بالتزامن مع اتخاذها خطوات تجاه نزع السلاح النووي.

المصدر : RT

لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل