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لافروف يدعو لتخفيف عقوبات كوريا الشمالية
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بالتزامن مع اتخاذها خطوات تجاه نزع السلاح النووي.
المصدر : RT
 
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