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البنتاغون: باقون في سوريا لإتمام مهمتنا
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
أكدت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة دانا وايت الخميس، أن قوات التحالف قلصت وجود تنظيم 'داعش” في سوريا والعراق إلى ما نسبته 2%، مؤكدة أن القوات الأميركية باقية في سوريا لإنهاء الكثير من العمل مع شركاء الولايات المتحدة.

وأضافت وايت في مقابلة خاصة مع قناة الحرة أن القوات الأميركية موجودة في سوريا 'لهزيمة داعش وضمان عدم عودته مجدداً، ولتدريب القوات المحلية”.

وأكدت وايت أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في المنطقة لفضح 'أنشطة إيران الخبيثة”، واصفة إيران بأنها 'العامل الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

ولفتت إلى أن 'إيران تتواجد حيث توجد الفوضى”
 
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