A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أوفت بكل وعودها خلال السنوات الـ 16 الأخيرة.



جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر استثماري اليوم الخميس، ينظمه مجلس العمل التركي ـ الأمريكي في نيويورك.



وأكد "ألبيرق" أن تركيا تتقدم في الطريق الصحيح، وأنها بصدد اتخاذ خطوات اقتصادية مهمة.



وأوضح أن فهم وضع الاقتصاد التركي يتطلب التمعن في المحطات التي مرت بها البلاد خلال العامين الأخيرين.



وأشار أن تركيا اضطرت إلى وضع الأمن القومي على رأس أولوياتها لفترة معينة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016.



كما أكد أن البلاد دخلت مرحلة جديدة بعد 24 حزيران / يونيو 2018 بالانتقال إلى النظام الرئاسي، حيث تم تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة، وتنسيق السياسات المالية والنقدية لمحاربة التضخم.



وفي السياق، قال الوزير إن الحكومة ستواصل دعم البنوك التي تعتبر العمود الفقري لقطاع التمويل في البلاد.



يشار أن تركيا تعرضت في الآونة الأخيرة لحرب اقتصادية تسببت في تقلب سعر صرف العملة المحلية "الليرة"، قبل عودته إلى الاستقرار إثر إجراءات حكومية ونقدية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر