A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال حضرت الاوضاع الاقتصادية الصعبة بحوار من تنظيم المجلس الاقتصادي الاجتماعي لحزب الكتائب.



واعلن النائب سامي الجميل ان المطلوب تشكيل حكومة اختصاصيين تحيّد لبنان عن الصراعات على السلطة، وتباشر بمتابعة المبادرة الروسية حول عودة النازحين السوريين الى بلدهم.



وطالب بوضع خطة ورؤية لحل الازمة الاقتصادية من خلال موازنة تقشفية لكل مؤسسات وادارات الدولة وليس زيادة انفاق، كما الغاء معاشات النواب لمدى الحياة.



وعن مشكلة الكهرباء، دعا الجميل الى حلّها عبر بناء معامل دائمة بالشراكة مع القطاع الخاص ووقف التوظيف العشوائي في القطاع العام وتجميد التوظيف لسنة.



ورأى الجميل أن هناك مخالفات للدستور من دون حسيب ولا رقيب من فوضى وانعدام الرؤية والمحاسبة الى الكسارات والمطامر العشوائية وصولا الى فوضى غير مسبوقة في المطار وطرد الموظفين بسبب ميولهم السياسية.



ودعا الى مكافحة التهرب الضريبي الذي يبلغ 4,2 مليار دولار سنويا عبر تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ودعمها بالقدرات البشرية والتقنية اللازمة.



وطلب المباشرة ببناء المجمعات الحكومية على أراضي الدولة بهدف وقف استنزاف الخزينة بالإيجارات السنوية.



ووجه الجميل نداء الى المصارف اللبنانية "التي صار مصيرها مرتبطا بمالية الدولة اللبنانية"، داعيا إياها لأن "تشترط هذه الأجندة الإصلاحية قبل القبول بأن تقرض الدولة".



وأكد الجميل "نحن مستعدون ان نضع يدنا بيد أي شخص أو منظمة أو فريق سياسي لتحقيق أي بند من بنود هذا المشروع الإصلاحي التغييري لنقدم لشباب وشابات لبنان أملا بمستقبل أفضل". المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر