الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:51 م
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إحباط "اعتداء ارهابي ضخم" في هولندا... وتوقيف سبعة اشخاص
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
اعتقلت الشرطة الهولندية سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في احدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشنيكوف.

وبحسب النيابة العامة، احد هؤلاء أراد "إيقاع العديد من الضحايا".
المصدر : lbc
 
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