اعتقلت الشرطة الهولندية سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في احدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشنيكوف.



وبحسب النيابة العامة، احد هؤلاء أراد "إيقاع العديد من الضحايا".