كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ 'إيران لديها مخزن ذري سري في طهران”، مبرراً كلامه بإبراز خارطة وصورة لبوابة مبنى بدت عادية.



وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال نتنياهو: 'في أيار، كشفنا موقع الارشيف الذري السري الإيراني. واليوم أنا أكشف عن موقع منشأة ثانية هي مخزن ذري سري”، مشيراً أنّ هذا المخزن يحتوي على كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج ايران السري للأسلحة النووية'.



ورأى نتنياهو أنّ 'إيران لم تتخلَّ عن هدفها بتطوير أسلحة نووية”، وقال: 'تأكدوا أن ذلك لن يحدث، إذ أنّ ما تخفيه ايران ستعثر عليه اسرائيل، وسنواصل ضرب إيران في سوريا ولبنان والعراق'.



ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنّ 'إيران نقلت الشهر الماضي 15 كيلوغراماً من المواد المشعة من المستودع السري في طهران'.



وعن الإتفاق النووي، اعتبر نتنياهو أنّه 'يهدد أمن إسرائيل وبالتالي فإنها ترفضه”، لافتاً إلى أنّ 'إسرائيل قدمت أدلة دامغة على محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية”.