A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكدت السفارة الروسية في لبنان ببيان، ان بلادها "تواصل العمل الدؤوب لمصلحة عودة النازحين السوريين"، مشيرة الى أنه "خلال اجتماع غرفة العمليات المكلفة بعودة النازحين الروسية السورية الذي عقد بتاريخ 26 من ايلول في موسكو، صرح اللواء ايفغيني ايليين بأن 1 مليون 470 الف نازح قد عادوا الى ديارهم بالتعاون مع عدة دول والمنظمات الدولية".



وأشارت الى أنه "تجري اعادة البناء لمنشآت البنية التحتية ومنها 138 مدرسة و 116 حديقة للاطفال و 109 مخابز و 113 محطة لضخ المياه و 119 محطة فرعية كهربائية و 106 مصحات و 1468 مسكنا و 79 معهدا وجامعة".



ولفتت السفارة الى أن "المؤسسات والبعثات الدبلوماسية الروسية تواصل العمل بنشاط لحشد الجهود الدولية لتسهيل عودة النازحين السوريين".



وأوضحت أن "ممثلي وزارة الشؤون الخارجية في سوريا ومكتب الأمن الوطني السوري أكدوا في سياق مناقشات مع الجانب الروسي، الاستعداد للتوصل الى حل القضايا التي تعقد عملية العودة الطوعية للنازحين السوريين، عبر إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات لمساعدة الحكومة السورية على تحسين الإطار التنظيمي".



وشددت السفارة على أنها "تواصل العمل المنهجي لمساعدة السلطات اللبنانية في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، على اساس الدائم تتوافق جميع الاسئلة في اطار اللجنة الروسية اللبنانية المشتركة ومع مركز لاستقبال وتوزيع واقامة اللاجئين للجيش الروسي بدمشق المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر