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الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
الليرة التركية تصعد لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
استعادت الليرة التركية بعضا من عافيتها أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس، وصعدت لأعلى مستوى في شهر، إلى 5.99 ليرات للدولار واحد.
يأتي ارتفاع العملة التركية مع ظهور تماسك أبداه الاقتصاد المحلي، منذ الضغوطات التي تعرضت لها الليرة الشهر الماضي.
كذلك، صعدت الليرة على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس.
وارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم، من متوسط 6.1375 إلى 5.9922 ليرات للدولار، وهو أعلى مستوى منذ 27 أغسطس / آب الماضي.
وواصلت بورصة إسطنبول ارتفاعها مع تعاملات اليوم الخميس، متجاهلة قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.
وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) بنسبة 1.2 بالمائة، إلى 100 ألف نقطة خلال تداولات اليوم.
ويرى محللون أن الهدف الجديد للبورصة، سيكون تجاوز الحاجز بين 102.5 ـ 105 آلاف نقطة.
كذلك، توقع محللون في أسواق المال تحقيق الليرة التركية مكاسب أمام الدولار بشكل سريع، ليصل إلى مستوى 5.75 خلال الفترة القريبة المقبلة.
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