الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:10 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الليرة التركية تصعد لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
استعادت الليرة التركية بعضا من عافيتها أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس، وصعدت لأعلى مستوى في شهر، إلى 5.99 ليرات للدولار واحد.

يأتي ارتفاع العملة التركية مع ظهور تماسك أبداه الاقتصاد المحلي، منذ الضغوطات التي تعرضت لها الليرة الشهر الماضي.

كذلك، صعدت الليرة على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم، من متوسط 6.1375 إلى 5.9922 ليرات للدولار، وهو أعلى مستوى منذ 27 أغسطس / آب الماضي.

وواصلت بورصة إسطنبول ارتفاعها مع تعاملات اليوم الخميس، متجاهلة قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.

وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) بنسبة 1.2 بالمائة، إلى 100 ألف نقطة خلال تداولات اليوم.

ويرى محللون أن الهدف الجديد للبورصة، سيكون تجاوز الحاجز بين 102.5 ـ 105 آلاف نقطة.

كذلك، توقع محللون في أسواق المال تحقيق الليرة التركية مكاسب أمام الدولار بشكل سريع، ليصل إلى مستوى 5.75 خلال الفترة القريبة المقبلة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستضيف سلامة: لا تأثير »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - سلامة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الليرة مستقرة »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - حسن خليل: استمرار التوظيف العامل الاسااسي لتفاقم العجز »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - دبوسي: طرابلس قادرة على لعب دور استثماري مهم عالميا »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - رياض سلامة من المجلس الاقتصادي: تشكيل الحكومة يعطي »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - الصين: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - تدهور قياسي جديد للعملة الإيرانية »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - سلامه أكد إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة »