الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:29 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري يطلق جولة جديدة من مشاروات تشكيل الحكومة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٧ ايلول ٢٠١٨
 


على غير عادته.. وصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ظهرا الى بيت الوسط يرافقه الوزير ملحم رياشي.

جععج الذي اعتاد الزيارات المسائية عرض مع الرئيس المكلف سعد الحريري بحضور الوزير غطاس خوري اخر المستجدات السياسية لا سيما الاتصالات الجارية لتاليف الحكومة الجديدة.

جولة المشاروات الجديدة كانت شملت ايضا النائب وائل ابو فاعور الذي زار بيت الوسط يوم الاربعاء وتباحث مع الرئيس الحريري في تطورات تشكيل الحكومة..

ومن المتوقع ان يستكمل الرئيس الحريري مشاوراته في الايام المقبلة خصوصا بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من زيارته الى نيويورك.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - السفير التركي بعد لقائه الحريري في بيت الوسط: تركيا »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - الحريري بحث الملف الحكومي مع جعجع »
٢٦ ايلول ٢٠١٨ - السفير البريطاني من بيت الوسط: أتطلع قدما إلى مواصلة »
٢٦ ايلول ٢٠١٨ - الحريري: لبنان ليس مفلسًا ولدينا فرصة ذهبية بعد "سيدر" »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - الحريري بالفم الملآن: "حاج بقى هجوم" »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - الحريري خرج من قاعة المجلس وعاد... ماذا حصل؟ »
٢٣ ايلول ٢٠١٨ - الحريري نفى شائعات حول رياض سلامة: صحته حديد والحمد لله »
٢٢ ايلول ٢٠١٨ - الحريري يدحض الشائعات حول رياض سلامه: صحته حديد! »