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الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:29 م
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لبنان
الحريري يطلق جولة جديدة من مشاروات تشكيل الحكومة
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
على غير عادته.. وصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ظهرا الى بيت الوسط يرافقه الوزير ملحم رياشي.
جععج الذي اعتاد الزيارات المسائية عرض مع الرئيس المكلف سعد الحريري بحضور الوزير غطاس خوري اخر المستجدات السياسية لا سيما الاتصالات الجارية لتاليف الحكومة الجديدة.
جولة المشاروات الجديدة كانت شملت ايضا النائب وائل ابو فاعور الذي زار بيت الوسط يوم الاربعاء وتباحث مع الرئيس الحريري في تطورات تشكيل الحكومة..
ومن المتوقع ان يستكمل الرئيس الحريري مشاوراته في الايام المقبلة خصوصا بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من زيارته الى نيويورك.
المصدر :
future tv
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