



طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى متانة الليرة نافيا كل الشائعات التي يتعرض لها لبنان واقتصاده،



واكد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان لا تأثير للعقوبات الاميركية ضد حزبِ الله على القطاع المصرفي