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المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستضيف سلامة: لا تأثير لعقوبات اميركا على القطاع المصرفي
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 


طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى متانة الليرة نافيا كل الشائعات التي يتعرض لها لبنان واقتصاده،

واكد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان لا تأثير للعقوبات الاميركية ضد حزبِ الله على القطاع المصرفي
المصدر : future tv
 
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