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ماذا قال الرئيس عون عن تأليف الحكومة قبيل مغادرته نيويورك؟
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
تطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبيل مغادرته نيويورك عائدا الى بيروت امام شخصيات التقته الى موضوع تأليف الحكومة.

وشدد الرئيس عون على ان عملية التأليف هي لدى الرئيس المكلف، لافتا الى ان التسوية الرئاسية انطلقت من مصالحة مسيحية وبتوافق على حكومة وفاق وطني.
المصدر : lbc
 
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