العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
السعودية: مقتل 3 مطلوبين في القطيف
توقيف مضرم النار في سيارة ببلدة عين قانا..
إحباط "اعتداء ارهابي ضخم" في هولندا... وتوقيف سبعة اشخاص
كريستيانو رونالدو يحصل على الضوء الأخضر لمواجهة يونايتد في دوري أبطال أوروبا
نتنياهو: سنضرب إيران في سوريا ولبنان والعراق
سامي الجميل: المطلوب تشكيل حكومة اختصاصيين
ليبرمان: لا يعنيني قيام دولة فلسطينية بقدر ما تعنيني المظاهرات على حدود غزة
كنعان: عندما يدافع الرئيس عن كيان الدولة علينا ان نشكل وحدة متراصة خلفه
الحريري يطلق جولة جديدة من مشاروات تشكيل الحكومة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستضيف سلامة: لا تأثير لعقوبات اميركا على القطاع المصرفي
ماذا قال الرئيس عون عن تأليف الحكومة قبيل مغادرته نيويورك؟
توقيف والدة الرضيعة التي عثر عليها في حقيبة سفر على كورنيش صيدا
السفارة الروسية: نواصل العمل الدؤوب لعودة النازحين
الليرة التركية تصعد لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار
عباس يدعو ترامب للتراجع عن قراراته المتعلقة بالقدس واللاجئين والمستوطنات...
مراقبو الصحة: لإقفال مكب نفايات المغيرية ووقف التفجيرات في كسارات سبلين
باراغوي تأمر باعتقال بـ”جمعية حزب الله الخيرية”
السبت.. تدابير سير في الاشرفية!
جابر : "سيمنز" عرضت توليد الكهرباء مقابل 9 سنت
البنتاغون يعلن عن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال المعركة بقيادة واشنطن ضد داعش...
بروكسل تخفض في شكل كبير مساعدتها لتركيا
تدريبات روسية في البحر الأسود
بلدية القرقف تطلق اسم رفيق الحريري على أحد شوارعها
سفارة الكويت في لبنان توضح: موقف الكويت تجاه الملف اليمني ثابت ويتطابق مع موقف التحالف العربي
بومبيو يؤكد على ضرورة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية "بشكل صارم"
اردوغان يصل الى المانيا ويأمل في تهدئة العلاقات
المشنوق : إشكال المطار انتهى
السفير التركي بعد لقائه الحريري في بيت الوسط: تركيا ولبنان تجمعهما علاقات ممتازة
عون: بالرغم من بعض الشوائب عند بعض الأشخاص... لبنان اليوم مستقل
عزالدين في ورشة عن النفايات الصلبة في مجلس النواب: المعامل لا تعمل بفعالية والقانون لم يملأ ثغرات في ادارتها ومعالجتها
الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:29 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
ماذا قال الرئيس عون عن تأليف الحكومة قبيل مغادرته نيويورك؟
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٧ ايلول ٢٠١٨
تطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبيل مغادرته نيويورك عائدا الى بيروت امام شخصيات التقته الى موضوع تأليف الحكومة.
وشدد الرئيس عون على ان عملية التأليف هي لدى الرئيس المكلف، لافتا الى ان التسوية الرئاسية انطلقت من مصالحة مسيحية وبتوافق على حكومة وفاق وطني.
المصدر :
lbc
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- السفارة الروسية: نواصل العمل الدؤوب لعودة النازحين
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- مراقبو الصحة: لإقفال مكب نفايات المغيرية ووقف
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- سفارة الكويت في لبنان توضح: موقف الكويت تجاه الملف
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- عون: بالرغم من بعض الشوائب عند بعض الأشخاص... لبنان
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- عزالدين في ورشة عن النفايات الصلبة في مجلس النواب:
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- ابي خليل ردا على كايسر: لترجمة ذلك بعرض جدي وملزم ضمن
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- المشنوق التقى سفير بريطانيا: إشكال المطار انتهى وهناك
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- رئيس "سيمنز" يردّ على أبي خليل
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا