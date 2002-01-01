A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اتهم مكتب المدعي العام في باراجواي اللبناني صبحي محمود فياض المرتبط بجماعة حزب الله بتهمة تزوير الوثائق وأمر باعتقاله في قضية مرتبطة باعتقال أسعد أحمد بركات، وهو عضو في حزب الله وخبير في السلاح.



تلقى تدريبًا عسكريًا في لبنان وإيران، وكان ضالعًا في أنشطة غير مشروعة تتعلق بالمخدرات والدولارات المزيفة.



اعتقل في عام 1999 لمراقبة السفارة الأميركية في أسونسيون، وتم اعتقاله مرة أخرى في تشرين الثاني 2002 وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ونصف بتهمة التهرب الضريبي، وتم تعيينه عام 2006 كمسؤول تقني في حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي كان بمثابة مسؤول ارتباط بين السفارة الإيرانية وجماعة LH في الحزب.

وحُكم عليه بالسجن لمدة 6.5 سنة في باراغواي بتهمة التهرب الضريبي، ووصفت الشرطة خلال محاكمة عام 2002، تحويلات فياض المالية بجمعية خيرية يسيطر عليها حزب الله في لبنان.



وألقت الشرطة البرازيلية القبض على أسعد أحمد بركات، الأسبوع الماضي، أحد أكبر ممولي حزب الله والمدرج على قائمة العقوبات الأميركية.

وأوضح بيان لوحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، أن القرار جاء بعد تحقيق قامت به الوحدة، حددت من خلاله ما لا يقل عن 14 شخصًا مرتبطين بعشيرة بركات، متورطين في جرائم تهريب وتزوير أموال ووثائق وابتزاز وتهريب مخدرات واتجار بالأسلحة، وغسل أموال وتمويل إرهاب المصدر : موقع القوات اللبنانية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر