تفقد مراقبو وزارة الصحة العامة في الشوف اليوم، مكب نفايات بلدة المغيرية، بناء لشكاوى المواطنين، والذي تتكرر فيه عمليات اضرام النيران، فتم تسطير محضر ضبط بحق بلدية المغيرية، والطلب من المعنيين اقفال هذا المكب والعمل على طمره.



كما جال المراقبون في الكسارات الواقعة بجوار معمل سبلين، ووجهوا انذارات الى جميع الكسارات الواقعة في المحيط، والطلب منهم وقف اعمال التفجير كليا والالتزام بدوام العمل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا، وذلك تحت طائلة المسؤولية.



وزارة الصحة



من جهتها، أكدت وزارة الصحة العامة في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "هذه الخطوات تتم بشكل يومي حيث توجه إنذارات لكل البلديات التي تعمد على حرق النفايات. وكذلك، توجه إنذارات من أجل احترام ساعات العمل وعدم إزعاج المواطنين"