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البنتاغون يعلن عن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال المعركة بقيادة واشنطن ضد داعش...
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
اعلن الجيش الأميركي إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات بقيادة الولايات المتحدة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ أن بدأت العملية في 2014.

وقال التحالف الذي يقاتل متشددي الدولة الإسلامية في بيان إنه حدد خلال شهر آب أن 53 مدنيا إضافيا قتلوا دون قصد ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ آب 2014.

اشارة الى أن الرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأميركي أقل كثيرا من أرقام المنظمات الأخرى.

وتقول جماعة أيرورز إن ما لا يقل 6575 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.
المصدر : lbc
 
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