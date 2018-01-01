خفضت بروكسل في شكل كبير مساعدتها لتركيا في اطار احتمال انضمامها الى الاتحاد الاوروبي، وذلك بسبب عدم احراز انقرة تقدما للوفاء بالمعايير المطلوبة، وفق ما افاد متحدث باسم المفوضية الاوروبية.





واوضح المتحدث ان المفوضية الاوروبية خفضت مساعدتها لتركيا بنسبة تناهز اربعين في المئة لما بين العامين 2018 و2020، ما يعني ان المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون اقل بـ759 مليون يورو من ذلك المقرر اصلا، مؤكدا بذلك مضمون مقال نشرته مجموعة فونكي الاعلامية الالمانية.





واضافة الى عدم تحقيق تقدم كاف لتلبية المعايير المطلوبة، عزت المفوضية ايضا تقليص المساعدة الى العدد المحدود من المشاريع التي اطلقتها انقرة ويرغب الاتحاد الاوروبي في الاستثمار فيها، مثل تلك الهادفة الى تحسين دولة القانون والديموقراطية.