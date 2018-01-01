الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان سفارة الكويت في لبنان توضح: موقف الكويت تجاه الملف اليمني ثابت ويتطابق مع موقف التحالف العربي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية البيان الآتي:”رداًّ على ما نشرته صحيفة الديار اللبنانية بتاريخ 26 ايلول 2018 ، تحت عنوان 'إنتقادات كويتية للسعودية في الملف اليمني”، وذلك تبيانا للحقائق الجليّة المعلومة، وإيمانا بما ينشد دائمًا من طمسٍ لكل ما هو نقيض لها من أخبارٍ مدسوسة وإفتراءات وإدعاءات لا ترقى الى مستوى الصحافة المسؤولة ذات المصداقية المنشودة المأمولة، وصونا لفكر القرّاء والمتابعين من الزلل والخطأ والتدليس، تود سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية التأكيد على أن ما جاء في خبر جريدة 'الديار” بتاريخ 26 سبتمبر 2018 بعنوان 'انتقادات كويتية للسعودية في الملف اليمني” عار تماما عن الصحة، وإن ما نسبته الصحيفة من معلوماتٍ منسوبة لمصادرها هي معلومات مغلوطة ولا تمت بأي شكل من الأشكال للواقع بصلة، وبهذا الصدد فإنه يتوجب توضيح النقاط التالية:



أولاً: إن دولة الكويت عضو مؤسس وفعّال في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ذلك التحالف الذي أُسّس بطلبٍ من الحكومة اليمنية الشرعية، وعليه فإن موقف دولة الكويت تجاه الملف اليمني هو موقف ثابت ومتطابق تماما مع موقف التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وهو الموقف المبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصةً قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 .



ثانيا:ً في ما يتعلق بما نُسِب لرئيس بعثة دولة الكويت في بروكسل من حديث مغلوط وغير صحيح، فإنه يتوجب التوضيح بأن آخر اجتماع عُقِد لرؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل كان في شهر مارس 2017 ، وعليه فإن ما أشارت اليه الصحيفة من معلومات منقولة عن أحد مصادرها، بشأن السجال المزعوم الذي وقع بين رئيسي البعثتين الكويتية والسعودية في بروكسل بتاريخ 13 سبتمبر 2018، هي معلومات غير صحيحة نهائيا ولم تحصل إطلاقًا، ولا سيما إن كلا البعثتين الكويتية والسعودية يقومان بالتنسيق بشكلٍ مستمر من منطلقٍ أخوي، حول العديد من المواضيع والملفات ومنها الملف اليمني”.



وختم البيان:”إن العلاقات المتينة والمترسخة عبر الأزمنة التي تجمع البلدين الشقيقين، تُعَد حقيقة جليّة ولا يمكن إخفاؤها، تلك العلاقات الكبيرة والسامية والضاربة في جذور التاريخ والممزوجة بدماء مختلطة ومحفوظة بقناعة وإيمان بالمصير المشترك”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر