أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس على ضرورة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية "بشكل صارم" وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي شارك فيه وزيرا خارجية روسيا والصين.



وقال بومبيو "يجب أن يستمر تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بشكل صارم وبدون تهاون حتى يتحقق نزع الاسلحة النووية بشكل نهائي يمكن التحقق منه".