أطلقت طائرات روسية أكثر من 40 صاروخا وأسقطت نحو 20 قنبلة خلال تدريبات في البحر الأسود.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو ظهرت فيه الطائرات وهي تحلق فوق السحاب وشريط ساحلي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في شرح للفيديو إن "الأهداف المحددة في البحر الأسود أصيبت بنجاح".