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المشنوق : إشكال المطار انتهى
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
سأل سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق عن الإشكال الذي جرى في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي – بيروت، فأكد المشنوق أن 'الإشكال انتهى وأن هناك تحقيقا عسكريا شفافا لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وشدد المشنوق خلال لقائه راملبينغ على تعاون وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في تأمين المعدات الأمنية للمطار، والتي تم إنجاز الجزء الأكبر منها، ويجري العمل على متابعة الاحتياجات الباقية
بدوره، وأكد رامبلينغ استمرار التزام بريطانيا بكل المشاريع المشتركة مع وزارة الداخلية، خصوصا دعم قوى الأمن الداخلي، واستمرار دعم البلديات اللبنانية التي تستضيف نازحين سوريين.

و شكر المشنوق الدعم البريطاني للداخلية وأجهزتها، خصوصا لقوى الأمن الداخلي، مثمنًا الجهود البريطانية في المشاركة بإنتاج الخطة الخمسية لهذه المؤسسة
 
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