المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري



استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في 'بيت الوسط” السفير التركي الجديد في لبنان هاكان تشاكل الذي قال على الأثر: 'قدمت أوراق اعتمادي قبل أسبوعين لرئيس الجمهورية ميشال عون، واليوم قمت بزيارة مجاملة للرئيس الحريري. فتركيا ولبنان تجمعهما علاقات ممتازة، ونحن نعتبر لبنان دولة جارة، وأنا سأبذل كل جهد ممكن، خلال فترة تولي مهامي، لتحسين هذه العلاقات على كافة المستويات، وسأحرص على أن أمتن علاقات البلدين والشعبين”.



بلدية المينا



كما استقبل الرئيس الحريري رئيس بلدية المينا عبد القادر علم الدين وعرض معه شؤون وأوضاع المينا واحتياجاتها.