أكد سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ "استمرار التزام بريطانيا بكل المشاريع المشتركة مع وزارة الداخلية، خصوصا دعم قوى الأمن الداخلي، واستمرار دعم البلديات اللبنانية التي تستضيف نازحين سوريين".



وشكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق زيارة تعارف بعد تسلم رامبلينغ منصبه الجديد الدعم البريطاني للداخلية وأجهزتها، خصوصا لقوى الأمن الداخلي، مثمنا الجهود البريطانية في المشاركة بإنتاج الخطة الخمسية لهذه المؤسسة.



وقد سأل رامبلينغ عن الإشكال الذي جرى في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي - بيروت، فأكد المشنوق أن "الإشكال انتهى وأن هناك تحقيقا عسكريا شفافا لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، مشددا على "تعاون وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في تأمين المعدات الأمنية للمطار، والتي تم إنجاز الجزء الأكبر منها، ويجري العمل على متابعة الاحتياجات الباقية".