الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:05 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ابي خليل ردا على كايسر: لترجمة ذلك بعرض جدي وملزم ضمن مناقصة جدية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
رد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل في تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعي على الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" جو كايسر، قائلا: "ما نزال بمرحلة اعلان النوايا وانشالله يترجم ذلك بعرض جدي وملزم ضمن مناقصة جدية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - عون: بالرغم من بعض الشوائب عند بعض الأشخاص... لبنان »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - عزالدين في ورشة عن النفايات الصلبة في مجلس النواب: »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - المشنوق التقى سفير بريطانيا: إشكال المطار انتهى وهناك »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - رئيس "سيمنز" يردّ على أبي خليل »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - ابي رميا ترأس اجتماع لجنة الشباب والرياضة: علينا ان »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - دراسة موثقة للمركز التربوي عن مرتبة لبنان الحقيقية في »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - جريصاتي يجتمع برئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان: تخفيض »
٢٧ ايلول ٢٠١٨ - بري دعا اللجان الى جلسة مشتركة »