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الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:05 م
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ابي خليل ردا على كايسر: لترجمة ذلك بعرض جدي وملزم ضمن مناقصة جدية
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
رد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل في تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعي على الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" جو كايسر، قائلا: "ما نزال بمرحلة اعلان النوايا وانشالله يترجم ذلك بعرض جدي وملزم ضمن مناقصة جدية".
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