رد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل في تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعي على الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" جو كايسر، قائلا: "ما نزال بمرحلة اعلان النوايا وانشالله يترجم ذلك بعرض جدي وملزم ضمن مناقصة جدية".





