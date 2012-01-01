الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان ابي رميا ترأس اجتماع لجنة الشباب والرياضة: علينا ان نقوم بمهامنا من اجل متابعة ملفات وهموم الشباب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وحضور النواب: علي المقداد، الياس حنكش، آغوب طرزيان، أنور جمعة، شامل روكز، سامي فتفت، عدنان طرابلسي، ادغار معلوف ونواف الموسوي.



اثر الجلسة، قال النائب ابي رميا: "اجتمعت لجنة الشباب والرياضة لوضع روزنامة اجتماعاتها والبحث في مختلف الملفات المعنية بها، ان على صعيد القطاع الرياضي او الكشفي او الشبابي".



أضاف: "تم التداول مع الزملاء النواب بأفكار كثيرة من اجل التحضير لولاية نيابية، نتمنى ان تثمر مشاريع قوانين كثيرة، من اجل مواكبة التطور الذي يحصل على الصعيد الدولي والعالمي في كل ما له علاقة بالرياضة. والهدف ان تشكل لجنة الشباب والرياضة قوة ضغط على وزارة الشباب والرياضة من اجل مواكبة طموحات وآمال شباب لبنان من جهة ورياضيي وكشافي لبنان من جهة ثانية".



وأعلن انه "سيكون للجنة اجتماعات متتالية مع اللجنة الاولمبية اللبنانية ومع الاتحادات الرياضية ومع وزارة الشباب والرياضة، ليكون لدينا وصف حقيقي وواقعي للرياضة في لبنان، بالاضافة الى اجتماعات مع لجنة المنشآت الرياضية ليكون لدينا قراءة دقيقة لواقع المنشآت الرياضية الموجودة في كل لبنان. فلا يكفي ان يكون لدينا منشآت ومدن رياضية، فهي بحاجة الى اوكسجين وعلينا تأمين عملها واستمرارية الصيانة الدائمة لها".



وتابع: "كما سيكون لدينا لقاءات مع الجمعيات الكشفية في لبنان التي تعاني من الطائفية المعششة فيها، لمعرفة متطلباتها وآمالها من وزارة الشباب والرياضة". تحدثنا أيضا عن قطاع الشباب، فكما التزمنا في الولاية السابقة، فان مهمة هذه اللجنة ايضا مواكبة الشباب اللبناني. هناك الوثيقة السياسة الشبابية في لبنان التي أقرت سنة 2012 من قبل الحكومة اللبنانية، وأصبحت الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية لمواكبة تطلعات وهموم الشباب اللبناني. وستكون هناك اجتماعات مع هذه التنظيمات الشبابية وبالتحديد مع ممثلي القطاعات الشبابية في كل الاحزاب والتيارات السياسية، لانه في نهاية الامر هناك خلاف في السياسة، لكن هناك تكاملا وقواسم مشتركة في شؤون الشباب اللبناني بمختلف انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية".





وقال: "سيكون لدينا ورشة عمل، هدفها اعلان خطة طوارىء للملاعب الرياضية، وسيكون لنا لقاءات مع المسؤولين عن هذا الملف من اجل وضع خطة عمل جدية وعملية، لمنع أعمال العنف الطائفية والسياسية والتحريض المذهبي الذي تعيشه الملاعب الرياضية. كما ستعقد لجنة الشباب والرياضة لقاءات دورية اسبوعية. لقد حان الوقف لان يعرف المجتمع اللبناني ان مجلس النواب ليس فقط لجنة مال وموازنة، او لجنة ادارة وعدل، او اشغال، او دفاع وداخلية. ان ثلث الشعب اللبناني هو من الشباب، شباب يعيشون حالات من اليأس والاحباط، يتركون البلد ويغادرونه".



وأكد ان "هدف لجنة الشباب والرياضة هو ان تكون الى جانب هؤلاء الشباب، لانه لا توجد وزارة مختصة ومعنية بشؤون الشباب، وبالتالي هذا دورنا. نحن كلجنة، علينا ان نقوم بمهامنا من اجل متابعة ومواكبة ملفات وهموم الشباب اللبناني. في الاسبوع المقبل سيكون لدينا اجتماع مع السيدة مي الخليل بصفتها رئيسة جمعية ماراتون بيروت لنرى كيف سنشارك عمليا ومعنويا، لان هناك نوابا سيشاركون في ماراتون بيروت في 11 تشرين الثاني، وسنرى كيف سنؤمن الشراكة المطلوبة بين لجنة الشباب والرياضة وجمعية ماراتون بيروت". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر