توجّه النائب جميل السيّد بتغريدة "للناس". وقال إنّ "نواب القوات إدعوا أمام الإعلام أنهم خرجوا من المجلس إعتراضا على عدم إقرار إعتمادات مالية لأدوية السرطان! مش صحيح! لم ينطقوا كلمة واحدة عن الموضوع ولم يحتجوا أبدا خلال الجلسات!".



وأضاف أنّه "في آخر لحظة في اليوم الثاني أثار أحدهم الموضوع لتطيير الجلسة وخرجوا فورا! عيب المتاجرة بمصائب الناس!".



وردّ النائب زياد الحواط على السيّد، وقال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إنّ "النواب الحاضرين في الجلسة التشريعية يعرفون جيّداً اني طالبت من خلال الأوراق الواردة ادراج اقتراح قانون تأمين الاعتمادات للأمراض السرطانية والمستعصية على جدول اعمال الجلسة، وجدّدت هذا الطلب مرتين خلال المناقشات. هذه الوقائع يشهد عليها ايضاً المراسلون الصحافيون".



من جهته، ردّ السيّد على الحواط قائلاً:"أتحدّاهم أن يطلبوا خطياً من رئاسة المجلس نشر المحضر الرسمي للجلسات والمناقشات في وسائل الإعلام".

