استُقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في برلين بالتشريفات العسكرية، خلال زيارة الدولة التي يفترض ان تؤدي الى المصالحة بين البلدين على رغم الاحتجاجات.





ويأتي وصول الرئيس التركي الذي سيبقى حتى السبت في المانيا، فيما سيقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد الظهر من سيستضيف كأس أوروبا2024 تركيا او المانيا.





وتبدو المانيا الاوفر حظا، لكن الاتهامات الاخيرة بالعنصرية الموجهة الى مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم، شوهت كثيرا صورتها.