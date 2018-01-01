الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:29 م
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بري دعا اللجان الى جلسة مشتركة
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة،الادارة العدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، والتخطيط، الزراعة، السياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 4 تشرين الاول 2018، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الاتية:

-مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.

- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3807 تنظيم مهنة وكالات الاعمار المجازين في النقل.

- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3853 يرعى شركات التوظيف الخاص.

- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الاموال المنقولة.

- اقتراح قانون التجارة البرية.


- اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

- اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القلب للاستخدام الطبي.
 
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