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لجنة المال تتابع الأربعاء مشروع البطاقة الصحية
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
تعقد لجنة المال والموازنة جلسة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 3/10/2018، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة مشروع البطاقة الصحية.
 
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