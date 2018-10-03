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الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:29 م
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لبنان
لجنة المال تتابع الأربعاء مشروع البطاقة الصحية
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
تعقد لجنة المال والموازنة جلسة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 3/10/2018، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة مشروع البطاقة الصحية.
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