اتهم المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة النائب زياد اسود بمواصلة حملاته التويترية ضد الوزارة وشخص وزير الصحة غسان حاصباني على خلفية مستشفى جزين الحكومي.



وأوضح المكتب ان اسود كان يطالب بتغيير مجلس ادارة مستشفى جزين الحكومي السابق وهذا ما حصل حيث تم تعيين مجلس ادارة جديدة بقرار صادر عن مجلس الوزراء برئاسة السيد جوزف كسرواني المحسوب واعضاء المجلس على التيار الوطني الحر. ولكن سرعان ما عاد اسود الى الهجوم على المجلس الجديد.



وأكدت وزارة الصحة ان الوزير حاصباني احال بتاريخ 22 تموز 2018 تقرير مفوض الحكومة في المؤسسة العامة لمستشفى جزين الحكومي بشأن مخالفات فيها الى التفتيش المركزي، موضحا ان اي مراجعة او مطالبة من قبل اسود او غيره بهذا الخصوص يجب ان توجه الى جانب التفتيش المركزي الذي هو المخول البت بصحة اي مخالفات او عدمها.

